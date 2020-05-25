台灣三井不動產集團董事長下町一朗25日率團拜會台中市長盧秀燕，在台中市加碼投資150億，將帶來3500個工作機會，。（盧金足攝）

日商三井不動產集團在台中市東區LALAPORT購物商場。（模擬圖台中市府提供／盧金足台中傳真）

看好台中，加碼投資最強指標！台灣三井不動產集團董事長下町一朗25日率團拜會台中市長盧秀燕，日商三井不動產在台中港打造購物中心「Mitsui Outlet Park台中港」，加碼投資台糖湖濱生態園區，打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，總計150億投資金額，將帶來3500個工作機會，創造新一波經濟契機。

全球受疫情影響，有的投資萎縮或喊卡，台中逆勢成長，盧秀燕表示，「拍板定案！三井不動產集團加碼台中」，這一年來雙方不斷磋商，三井不動產集團看到台中便利性、人情與城市繁榮，願意投資台中，第一個案子Outlet Park台中港二期，另一興建綜合型LaLaport購物商城，Outlet Park台中港二期預計2021年開幕，LaLaport預計2022年開幕，屆時將合計創造3500個就業機會，為台中經濟發展增添生力軍。

下町一朗表示，前新北市長朱立倫到日本招 商時，展開三井集團到台灣投資的契機，自2014年來台，看見台中兼具歷史風情及現代化街景，獨具魅力，三井Outlet Park台中港開幕吸引人潮消費，著手進行第二期開發，決定進一步投資，在東區台糖土地上興建LaLaport，預計今年夏季動工，正與市府團隊協商討論，LaLaport購物商城預計2022年開幕，開幕後可望聚集人潮、重新整頓周邊鄰近街道等，為台中「帶來富裕與樂趣」。

市府為減緩疫情對經濟的衝擊，祭出多項紓困措施，先是推出「紓困九箭」政策，盼助業者度過難關，針對商圈業者推出商圈消費券，7月更將舉辦「第2屆台中購物節」，在後疫情時代全力拚經濟。

三井集團這次的投資也為台中經濟再注入活水，推進海線地區發展，更能振興舊城風華，希望藉此進一步提升台中經濟動力。

市府指出，依經濟部統計處資料，台中市公司登記方面，第1季公司登記現有家數計有10萬2361家，較去年同期成長3.02％；公司登記資本額，第1季公司登記現有資本額計1兆8380億8000萬元，較去年同期成長5.97％，「公司登記」與「公司登記資本額」兩項為六都第一。

今日由市長盧秀燕率領副市長黃國榮、祕書長黃崇典、副祕書長朱康震、新聞局長黃國瑋、經發局副局長李逸安等人，接待三井不動產董事長兼總經理下町一朗、協理川邊直樹、協理藤野隆史、經理戎翔、副理顏子豪等人。

(中時 )