雖然北京強推香港國安法使美中兩國之間的緊張關係加劇，但世界各地開始放寬為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖措施，令投資人憧憬經濟可望很快復甦，周一南韓KOSPI指數收漲1.24%，為1,994.60點。

在北京提出對香港實施國安法之後，美國商務部上周五晚間宣布以違反人權及存在國安疑慮為由，將33家中國企業與其他機構列入黑名單。

有分析師表示，美國國家過敏和傳染病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）稱美國最快將於12月底開發出新冠肺炎疫苖，是今日韓股上漲的最大助力。

另有分析師表示，市場對新冠肺炎疫苖與南韓政府將推出龐大經濟振興方案的樂觀預期，緩解了對美中緊張關係的擔憂，此外與「零接觸服務」題材相關的大型股上漲，亦帶動大盤走高。

南韓最大的行動即時通平台Kakao大漲8.5%，受惠於新冠肺炎疫情帶動線上支付與電子商務等「零接觸服務」的需求。

外資今日賣超韓股1421億韓元，機構投資人與散戶分別買超360億與970億韓元。韓元終場收跌0.58%，報1,244.2兌一美元。

(時報資訊)