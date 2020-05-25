韓劇一部接一部，改編自網路漫畫的韓劇《一起吃晚餐嗎》找來宋承憲、徐智慧、孫娜恩和李知勳等人攜手主演，該劇25日在首爾舉辦記者會，這幾年鮮少「談戀愛」的宋承憲笑說：「自《我的公主》後，7、8年沒拍戀愛題材，拿到劇本有種心動的感覺」，現場還向大家介紹孫娜恩是初戀，徐智慧是曖昧對象，情聖的模樣引來現場一陣大笑。

因《愛的迫降》富家女角色受到關注的徐智慧，飾演個性活潑、作風直率的網路節目製作人禹道熙，與宋承憲初次見面就看對方不順眼，被私下對宋承憲的印象，徐智慧一開口就說：「我小時候…」立刻引來宋承憲的抗議，讓她立刻改口：「在我高中的時候，還沒出道前就覺得前輩非常帥，好奇到底帥到什麼程度」、「所以懷抱粉絲的心情跟前輩見面」，讓宋承憲抵擋不了甜言攻勢。

《一起吃晚餐嗎》描繪現代男女的愛情觀，男、女主角分別有坎坷的戀情，偶像女星孫娜恩自2017年後，睽違三年多參與電視劇演出，飾演身材姣好的皮拉提斯老師陳露乙，和宋承憲有一段舊情，在得知徐智慧的出現後，萌生搶回前男友的念頭。

徐智慧的情史也不遑多讓，除了初戀情人鄭宰赫(李知勳 飾)外，金正賢特別客串徐智慧交往三年的男友李永東，「徐具CP」再聚首讓不少粉絲期待，原本期待男友求婚的徐智慧卻慘遭對方劈腿，導致徐智慧再次面臨失戀的痛苦，也開啟她與宋承憲的緣分。愛奇藝首部原創影集《一起吃晚餐嗎》自25日起每週一、二晚間8點半同步韓國播出。

(中時 )