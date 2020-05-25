萬金石三區臺二線淡金公路，沿線路況良好風景秀麗，為車遊愛好者易聚集的熱點。為維護交通安全與安寧，金山警特加強交通執法，針對轄區易集結車輛產生噪音路段規畫稽查取締勤務。加強取締危險駕車及稽查改裝噪音車輛，此項勤務從5月初迄今共計攔查車輛200多輛，開出多張違規罰單，包括9件危險駕車、83件無照駕駛、1件變更車體設備稽查通報（裁罰）噪音車90輛。

金山警分局針對轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，於每週五至假日期間以組合警力編組攔檢，並會同基隆監理站及新北市環保局共同執行「防制危險駕車聯合稽查噪音車」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛、無照駕駛及惡性違規，主動攔檢取締，其中改裝排氣管，除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。

金山警分局長陳永昌呼籲用路人，應遵守交通規則確保旅途平安，車主勿任意改裝車輛或拆除消音器影響行車安全，也要避免噪音擾人而影響居民生活品質。

(中時 )