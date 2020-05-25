迎接即將到來的端午節，同時也慶祝穆斯林開齋節，朝陽科技大學有感於疫情趨緩，特別舉辦外籍生包粽子活動，20多名來自印尼的學生雖無法返鄉，仍興奮的體驗包粽子，同時與本國籍學生進行一場異國文化交流。
拿起一片片粽葉，印尼籍學生在老師指導下將和著黑豆的米、餡料逐一放入粽葉內，再小心用細線綑綁，學生希德亞開心說，之前就曾嘗試包粽子，感覺相當有趣，希望將這項台灣傳統文化帶回印尼、介紹給自己的好友。
朝陽科大校長鄭道明指出，目前校內外籍學生約有1000多名，扣除部分因疫情無法返校學習者，印尼籍學生約有50多名都在校內正常學習，因疫情趨緩，且印尼學生25日剛結束長達1個月的齋戒月，幫他們慶祝開齋、也提前過端午，特別舉辦包粽體驗。
朝陽健康農糧中心主任前偉鈞表示，該中心連續4年輔導雲林褒忠鄉種植有機黑豆，以友善耕種方式提升黑豆價值，除以創意加工方式製造黑豆咖啡、黑豆麵等，活動也結合UER計畫，將黑豆食材融入粽子中，讓端午吃粽更健康。
活動指導老師賴盈孝說，伊斯蘭教齋戒月習俗，學生們必須1個月從日出至日落不能喝水、吃東西，開齋後才能大吃大喝，透過活動幫他們了解台灣端午習俗，也讓台灣學子學習異國文化，深入交流。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。