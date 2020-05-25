朝陽科大舉辦外籍學生包粽體驗，印尼籍學生拿起粽葉、認真學習，感受台灣端午文化。（林欣儀攝）

朝陽科大校長鄭道明（右二）參與印尼籍學生的包粽體驗活動。（林欣儀攝）

迎接即將到來的端午節，同時也慶祝穆斯林開齋節，朝陽科技大學有感於疫情趨緩，特別舉辦外籍生包粽子活動，20多名來自印尼的學生雖無法返鄉，仍興奮的體驗包粽子，同時與本國籍學生進行一場異國文化交流。

拿起一片片粽葉，印尼籍學生在老師指導下將和著黑豆的米、餡料逐一放入粽葉內，再小心用細線綑綁，學生希德亞開心說，之前就曾嘗試包粽子，感覺相當有趣，希望將這項台灣傳統文化帶回印尼、介紹給自己的好友。

朝陽科大校長鄭道明指出，目前校內外籍學生約有1000多名，扣除部分因疫情無法返校學習者，印尼籍學生約有50多名都在校內正常學習，因疫情趨緩，且印尼學生25日剛結束長達1個月的齋戒月，幫他們慶祝開齋、也提前過端午，特別舉辦包粽體驗。

朝陽健康農糧中心主任前偉鈞表示，該中心連續4年輔導雲林褒忠鄉種植有機黑豆，以友善耕種方式提升黑豆價值，除以創意加工方式製造黑豆咖啡、黑豆麵等，活動也結合UER計畫，將黑豆食材融入粽子中，讓端午吃粽更健康。

活動指導老師賴盈孝說，伊斯蘭教齋戒月習俗，學生們必須1個月從日出至日落不能喝水、吃東西，開齋後才能大吃大喝，透過活動幫他們了解台灣端午習俗，也讓台灣學子學習異國文化，深入交流。

(中時 )