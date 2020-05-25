大陸將港版國安法列入今年全國人大審議議程，針對總統蔡英文24日指出可停用《港澳條例》，陸委會解釋，並非是要放棄香港。陸委會未來面對情勢的變化，會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

陸委會25日列出四點聲明，首先，指出《港澳條例》第60條係指，倘中共的作為讓香港情勢惡化，致香港的高度自治地位動搖，甚至可能使香港與大陸地區無異，政府將被迫停止該條例一部或全部的適用。

第二，《港澳條例》第60條除了保障台港交流中，我國家安全及人民利益不受損害外，更是要監督北京對香港「50年不變」及「港人治港，高度自治」的承諾是否落實，並維護香港的自由人權法治核心價值。所以該項規定不只是「情勢變遷條款」，也是保護香港核心價值與人民的「保護條款」。

第三，總統24日臉書的談話，並非是要「放棄香港」，而是要讓北京知道，中共人大通過港版國安法的後果極其嚴重，北京當局切勿一意孤行，讓情勢惡化到不可收拾。

第四，總統也已特別強調，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，政府部門秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。面對情勢的變化，政府會在既有的基礎上，更積極的完善及精進相關救援工作，提供香港人民必要的協助。

(工商 )