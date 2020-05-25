被動元件設備廠天正國際（6654）訂於6月10日除息，預計配發1元現金股利，以天正國際今日收盤價52.1元計算，隱含現金殖利率約1.9％。

天正國際將於6月5日召開股東常會，公司公告將於6月10日除息，2019年受到被動元件產業景氣回落，業界處於庫存調整期，天正國際當年度每股盈餘0.57元，惟公司仍配息1元，雖較前一年度配息6元滑落，但公司相對大方，以25日收盤價52.1元計算，隱含現金殖利率約1.9％。

天正國際日前董事會也通過辦理私募特別股案，相關議案預計在今年股東常會上討論，天正國際表示，應募人將以尋求與國內外策略性投資人為限，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金、償還銀行借款、健全公司財務結構。

天正國際今年第一季營收為9,200萬元，單季稅後純益300萬元，稅後淨利率滑落至3.03％，每股稅後純益0.08元，受到新冠肺炎疫情衝擊，營運較去年同期滑落，但也揮別連三季虧損窘境。

(工商 )