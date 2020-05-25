4月批發業轉衰退 餐飲業跌幅較前幾月擴大 16:482020/05/25 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖/取自經濟部網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處25日公布4月批發零售及餐飲業營業額統計，4月批發業營業額8239億元，較去年同期年減1.0%，終止過去連續兩個月正成長。統計處指出，主要是受到肺炎疫情在國際蔓延，全球需求減緩，讓國際原物料價格重挫及運輸受阻。 而在餐飲業部分，4月餐飲業營業額479億元，較去年同期年減22.8%，繼上個月，4月創下餐飲業統計有史以來最大跌幅。 (工商 ) #全球 #餐飲業 #經濟部 #統計處 #餐飲業營業額 也許您會感興趣 推薦閱讀 經手接收及處理敵偽資產 04:102020/05/21 兩岸藝文 ４月外銷訂單 疫外連二紅 04:102020/05/21 財經要聞 《產業》KLOOK挺餐飲業 加碼平台行銷 16:312020/05/21 財經 居民5大訴求與中央沒共識 大林蒲遷村面臨挑戰 18:232020/05/21 生活 營收重挫無人理 淪紓困孤兒 04:102020/05/22 生活新聞 疫情趨緩促經濟 食藥署推餐飲業自我管控宣言 16:462020/05/22 生活 台電轉型賣綠電 估首年放出9億度 19:422020/05/22 財經 人潮回流 餐飲業先補現場再徵後勤 04:102020/05/25 財經焦點 無薪假突破1200家 創11年新高 11:152020/05/25 生活 《產業》鴻海旗下肚肚通過經濟部審核 加碼助振興餐飲業 11:592020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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