經濟部統計處25日公布4月批發零售及餐飲業營業額統計，4月批發業營業額8239億元，較去年同期年減1.0%，終止過去連續兩個月正成長。統計處指出，主要是受到肺炎疫情在國際蔓延，全球需求減緩，讓國際原物料價格重挫及運輸受阻。

而在餐飲業部分，4月餐飲業營業額479億元，較去年同期年減22.8%，繼上個月，4月創下餐飲業統計有史以來最大跌幅。

(工商 )