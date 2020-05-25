經濟部統計處25日公布4月工業生產統計，工業生產指數來到107.30，指數創下歷年4月最高，且指數也比去年同期年增3.51%，是連續三個月正成長。

統計處指出，4月製造業生產指數108.37，指數同樣創下歷年4月最高，主要受惠遠端商機及半導體高階製程需求強勁，帶動資訊電子產業生產活絡，不過肺炎疫情持續，全球供需緊縮，加上油價重挫拖累國內傳統產業生產動能，抵消部分增幅。

(工商 )