遠端商機助製造業 4月工業生產創歷年4月新高 16:482020/05/25 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處25日公布4月工業生產統計，工業生產指數來到107.30，指數創下歷年4月最高，且指數也比去年同期年增3.51%，是連續三個月正成長。 統計處指出，4月製造業生產指數108.37，指數同樣創下歷年4月最高，主要受惠遠端商機及半導體高階製程需求強勁，帶動資訊電子產業生產活絡，不過肺炎疫情持續，全球供需緊縮，加上油價重挫拖累國內傳統產業生產動能，抵消部分增幅。 (工商 ) #全球 #歷年 #指數 #遠端 #統計處 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠端、新興科技商機崛起 我4月外銷訂單年增2.3％ 00:362020/05/21 兩岸 ４月外銷訂單 疫外連二紅 04:102020/05/21 財經要聞 全球前10大熱賣基金 投資級債占半數 19:572020/05/21 財經 遠端採訪 5G＋AR安全社交 04:102020/05/22 焦點新聞 漢唐、嘉澤帶量攻堅 交投熱 04:102020/05/22 證券．權證 臉書將有50％員工遠端工作 薪水恐遭調降 09:302020/05/22 財經 美國台灣牌的誘惑 04:102020/05/24 時論廣場 全球聚焦》阿根廷又倒債 全球金融恐釀災 07:382020/05/24 國際 Ansys總座：遠端辦公需求增 營運逆勢向上 12:282020/05/25 財經 4月批發業轉衰退 餐飲業跌幅較前幾月擴大 16:482020/05/25 財經 財經熱門新聞 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 中芯取代台積電？日經：兩關鍵比不上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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