伊正、鄒琳、劉畊宏以及王婉霏2對夫妻近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，大聊「女兒是永遠鬥不過的小三」主題。鄒琳表示，2女兒出生後超黏伊正，原本睡在老公旁邊的她被趕到床的另一頭，伊正好幾次哄睡女兒，自己都快跌落床底，還是甘之如飴。

不僅如此，鄒琳提及，家裡換大車，也是為了2個女兒著想，伊正甚至不准她坐到副駕駛座，每次全家出門，她都得坐到後座照顧小孩，讓她超辛酸，「車子買到現在，我只摸過副駕駛座的門把。」伊正解釋，因為新車七人座空間比較大，就算停在路邊，小孩也可以在車子裡面走動，如果媽媽坐在前座，就沒辦法照顧到她們。主持人浩子聞言笑說：「我們趕快往下走，不然這會有家庭革命」。

劉畊宏（右）、王婉霏夫妻聊育兒趣事。（衛視中文台提供）

而劉畊宏平時都是開車接送小孩上下學，有天女兒喊說：「想改坐摩托車上學，因為這樣才能抱著爸爸。」劉畊宏竟然馬上買了一台摩托車完成女兒心願，意外惹怒愛妻王婉霏。原來，之前為了方便買菜，王婉霏曾跟劉畊宏提過想買機車，沒想到盧了1年都沒成功，最後竟靠女兒一句話輕鬆達成。

(中時 )