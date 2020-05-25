Up人氣主播芭蕾凡凡與趙瑀彤穿上拐拐代言的運動內衣，大秀好身材。（Up直播提供）

直播平台特別製作了Q版拐拐禮物並舉辦活動，歡迎女神的到來。（Up直播提供）

性感女神許采晴（拐拐）自出道時因為姣好的外貌備受關注，近年健身有成，性感指數更是直線飆升，堪稱男女通殺的女神級藝人，也成為運動內衣品牌Sdare的代言人，從未在直播平台上開播的她，將獻出人生的第一次，於明日（26日）晚間8點在Up直播上獨家開播，並線上開放徵友。

女神拐拐除了擁有32D、25、34的好身材外，個性也十分熱情開朗，時常大方分享自己如何維持完美體態，拐拐說到：「自己三餐規律，澱粉類只吃地瓜、五穀米等健康澱粉，不吃宵夜、不喝飲料，每周運動最少2至3天，偶而受不了才偷吃一口甜食慰勞自己。」非常的有毅力，許多女藝人都自嘆不如。

有著大批粉絲的她，當中也不乏女神級網紅，日前被問到如何應付瘋狂粉絲，拐拐表示，自己曾遇到一次電話莫名外流的經驗，每天都被打了上百通，幾乎24小時不間斷，甚至還跑來活動上威脅我，原本覺得氣憤想直接報警，但後來發現想想，只要淡定完全不理會，他們就會無法繼續，如果特別回應反而會讓他們更亢奮，覺得自己被注意。

在 Instagram 查看這則貼文 拐拐 Sabrina 許采晴（@sabrina888888_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 24 日 上午 3:33 張貼

針對這次在Up直播上的首播，拐拐坦言十分緊張，跟以往的IG直播很不同，除了將秀出Sdare未曝光新品外，也會進行真心話大冒險，一窺女神的內心世界，並祭出首次的線上徵友，被問到另一半的條件，拐拐表示：「有責任感跟擔當是必須，最重要的是能聊的來。」另外，為了這次直播，平台也特別製作Q版拐拐的打賞禮物，令她直呼感動。

(中時 )