《日子》由李康生與寮國的亞儂主演。（台北電影節提供）

柯貞年首部劇情長片《無聲》為本屆影展開幕片。（台北電影節提供）

電影《無聲》描述聾人校園世界的殘忍真實。（台北電影節提供）

即將在6月底舉辦的台北電影節25日公布開閉幕片，分別為《天黑請閉眼》導演柯貞年首部劇情長片《無聲》開幕，卡司集結新生代演員陳妍霏與劉子銓、金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬影后楊貴媚、香港電影金像獎最佳男主角太保等，共同演繹聾人世界的殘忍真實。導演蔡明亮勇奪柏林影展泰迪熊評審團獎的《日子》則在作為影展閉幕片，年度話題新片與國際奪獎作品齊聚，作為防疫期間獻給台灣影迷的大禮。

蔡明亮談起《日子》，他想起1998年剛製作完電影《洞》之後，他希望法國製片替他找一些錢，承諾「給我時間，當然，還有小康，我就交給你一部電影。」卻沒人理，總是反問：「你想拍什麽？給我一個故事、一個計畫、一個劇本，我才能幫你找錢。」當他回說「沒有」，這些人就走開了。至今20年過去，蔡明亮表示：「我完成了《日子》，沒有故事，很少的資金，很小的團隊，仍舊是小康，加一位寮國的亞儂，拍了四年。我感到驕傲，這就是我追求的創作狀態，我的電影更自由了。」他也感謝公視投入合製和法國ARTE的後期支援。

此外，台北電影節也宣布影展不受疫情影響，如期於6月25日至7月11日舉辦，今年受疫情影響，原訂於影展期間邀請的海外影人與評審將全數取消邀請。國際新導演競賽因無海外影人出席，實體頒獎典禮也將取消，改為線上公布得獎名單。

影展選片指南將於6月13日下午1點30分於三創生活園區舉行，單場早鳥票將於6月14日下午1點起在全台ibon售票系統開賣，除了可於全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買，詳情請密切注意台北電影節官方網站。

影展活動將以觀眾和影人的健康安全為最優先考量，在配合政府戴口罩、量體溫、實名制、適當距離就座、安全人數限制等防疫措施後，照計畫舉辦。惟在影展活動開跑前二週內，或影展舉辦期間內，台灣發生大規模群聚感染，影展實體活動將取消辦理。因應疫情發展變化，台北電影節防疫措施將以疫情指揮中心公告為準則，隨時修正。

(中時 )