行政院副院長陳其邁到購物台推銷玉荷包。（王揚傑攝）

政府規畫振興抵用券1000元可換3000元，行政院副院長陳其邁今（25日）說明，振興券主要是要讓錢變大，消費金額也變大，所以還是比照「好領、好用、好刺激」三個原則，也會配合不同通路，增加民間消費，至於有些民眾經濟情況可能比較不好，也會有配套措施，包括發放、使用，不會增加這些民眾的負擔。

陳其邁說，比如你本來就有1000元要消費，等於把1000元變3000元，這樣消費金額才會增加，才不會有替代消費的問題，把餅做得更大，讓整個民間的消費能持續活絡。

(中時 )