振興券擬1000換3000 陳其邁：讓錢變大 17:142020/05/25 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院副院長陳其邁到購物台推銷玉荷包。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院副院長陳其邁到購物台推銷玉荷包。（王揚傑攝） 政府規畫振興抵用券1000元可換3000元，行政院副院長陳其邁今（25日）說明，振興券主要是要讓錢變大，消費金額也變大，所以還是比照「好領、好用、好刺激」三個原則，也會配合不同通路，增加民間消費，至於有些民眾經濟情況可能比較不好，也會有配套措施，包括發放、使用，不會增加這些民眾的負擔。 陳其邁說，比如你本來就有1000元要消費，等於把1000元變3000元，這樣消費金額才會增加，才不會有替代消費的問題，把餅做得更大，讓整個民間的消費能持續活絡。 (中時 ) #消費 #增加 #陳其邁 #民眾 #振興券 也許您會感興趣 推薦閱讀 振興券加碼 每人實拿1500元以上 04:102020/05/21 生活新聞 振興券以4工具使用 擬可享5折優惠 14:452020/05/22 財經 黃偉哲爭取善化治水費2億 陳其邁允諾全力支持 23:182020/05/22 生活 豪雨升溫罷免案 陳其邁夜奔台南、高雄勘災 23:432020/05/22 政治 被趙天麟拱選高市長補選 陳其邁4字回應 23:032020/05/24 政治 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 04:102020/05/25 財經要聞 發改委五大措施 助消費回升 04:102020/05/25 全球財經 趙天麟輾壓菊系 力拱陳其邁 04:102020/05/25 政治要聞 振興券規劃解密 小到百元大到千元 11:362020/05/25 政治 罷韓投票 陳其邁鼓勵民眾行使公民權 16:242020/05/25 政治 政治熱門新聞 高雄大雨後這畫面 網驚：神奇的事發生了！ - 政治 罷韓最新「封關」民調 最終結局驚人！ - 政治 罷韓倒數 羅智強驚爆：很多高雄挺韓者竟不知一件事 - 政治 害了自己！林濁水批民進黨做錯三件事 - 政治 罷韓投票倒數 北漂年輕人爆選擇周玉蔻驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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