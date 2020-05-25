環狀線第一階段年初通車，第二階段正在細部設計中，分為南環段與北環段，其中北環段自五股區跨越三重、蘆洲，與台北市劍南路站銜接；新北市城鄉局表示，北環段涉及的三重、蘆洲2處都市計畫，已在15日通過新北市都委會審議，最快6月辦理公展，明年即可動工、2029年完工。

環狀線第二階段全長20.66公里，南環段從大坪林站到動物園站，與文湖線銜接轉乘，總長5.73公里，共設置6座車站；北環段從新北產業園區站地下穿過疏洪道，經過徐匯中學站、重陽橋頭地下，最後與劍南路站銜接，總長14.93公里，共設置12座地下車站、1處北機廠，僅6個車站位在新北市境內。

新北市城鄉局表示，環狀線行經路段，僅北環段涉及都市變更計畫，分別是三重區、蘆洲區2處都市計畫區，需變更5處捷運開發區，以及3處捷運系統用地，3月24日通過內政部都委會審議，5月15日通過新北市都委會審議。

新北市城鄉局指出，2處都市計畫最快6月辦理公展，公展期間若無相關民眾意見，將報請內政部核定，核定後即可發布實施。

新北市捷運局表示，南環段、北環段預計年底完成設計，明年雙北市將一起動工，預計2029年完工，讓三環六線計畫又往前邁向一大步。

(中時 )