後疫情時代，宅經濟成為大家更加關注的新興趨勢，創業家(8477)旗下電商平台生活市集觀察到，在疫情期間消費者的購物行為產生通路虛實轉移，選擇線上購物比例大幅增加。看好消費者在網購時較傾向一次購足宅家所需的採買偏好，在5/25-5/31推出「振興經濟學」，以AI與大數據驅動決策的核心方針，瞄準大環境市場趨勢的高需求度品類，鎖定食品及日用品兩大宅經濟最熱銷品類，共祭出近千種商品供消費者選購。

創業家今年前4月營收16.78億元，年增1成，旗下生活市集觀察，疫情在台爆發這四個月以來，消費者改變其消費型態，減少外出至實體門市採買，且線上購物擁有下單宅配到府、免排隊挑選、購買資訊透明等優勢，都能夠滿足消費者的補貨需求，也更傾向一次性購足大量商品，帶動業績持續成長。

生活市集檢視年初迄今站上消費者購買足跡，發現疫情期間消費回歸至滿足最基本的民生需求為主，其中尤以日用品與食品為兩大品類最熱銷，生活市集鎖定此兩類民生必需品的網購高度需求，即便後疫情時代也將持續，因此，今天起展開「振興經濟學」，並開設兩大商品專區「食品補貨周」及「日用品補貨周」。

生活市集以「你補貨、我補貼」為出發點，以回饋集點抵消費，專區最高可折抵商品金額至0元，也透過優惠策略，衝刺第2季業績。

(時報資訊)