根據研究機構Futuresource 2020年第1季報告顯示，2020年第1季全球互動式數位白板(Interactive display)市場出貨量，相較去年同期大幅下滑20％，不過，ViewSonic卻逆勢成長，成長率更達131％。此外，ViewSonic近年來積極布局台灣教育科技市場，於今年第1季躍升為台灣第一大互動數位白板品牌，市占率達59％。

ViewSonic董事長朱家良表示，ViewSonic自2016年開始投入全球教育科技市場，提供整合軟體、硬體、生態圈的完整解決方案，在三年內成為歐美互動數位白板市場前三大品牌，並在第1季有亮眼的表現。

ViewSonic之所以能持續成長，主要原因包括全球教育科技推廣經驗、在地化經營，以及創新的數位教育平台。而ViewSonic依據全球使用者的經驗回饋，分析教育產業的需求，不斷調整合作模式，並落實在研發創新上，以協助全球教育數位轉型。

於創新數位教育平台方面，myViewBoard是以教學目的設計的雲端解決方案，提供一個開放、支援跨平台的教學環境，亦能協助學校快速布署遠距教學，讓老師無論在教室數位白板、或者遠端用的PC，都可共享同一軟體、教學檔案、方法與經驗。

今年3月，隨著新型冠狀病毒疫情擴散，為了協助遠距學習，ViewSonic提供台灣中小學以及大專院校免費myViewBoard數位教育平台，協助學校、老師、學生和家長，共同度過這段非常時期。

(時報資訊)