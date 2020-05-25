中租-KY（5871）公布2020年4月自結合併營收46.49億元，月減3.02％、年增1.35％，續創同期新高。歸屬母公司稅後淨利12.69億元，月減7.8％、年減14.46％，仍創同期次高，每股盈餘（EPS）0.96元。

累計中租2020年1～4月合併營收185.91億元，年增6.34％，歸屬母公司稅後淨利51.92億元，年增2.56％，雙雙續創同期新高，每股盈餘（EPS）3.91元。中租董事會擬配息4.6元、配股0.4元，合計派利5元，將於27日召開股東常會提請表決通過。

中租表示，4月業務整體動能維持3月水準，獲利出現「雙降」，主因今年上半年中國大陸業外稅務利益集中於3月認列，去年則集中於4月認列。若排除業外稅務利益認列時間影響因素，則4月獲利仍較3月成長。

對於新冠肺炎疫情對今年營運影響，中租先前法說時表示，首季主要地區延滯率均因此略有上升，但仍處於穩定合理範圍。台灣、中國大陸今年應收帳款成長5～10％的目標維持不變，但東協受疫情影響程度加劇，今年應收帳款目標下修至持平。

(時報資訊)