電商龍頭網路家庭近期表現強勢，吸引三大法人買盤。至25日外資已經連續10天買進，網家25日股價盤中勁揚，近收盤時拉上漲停，收121元，寫下去年11月中旬以來高點。

網家今年三月時，股價曾一度跌到64元低點，但隨著第一季獲利回溫，近期獲得法人青睞。外資自5月12日起連續10日買進，25日獲外資、自營商同步買進，帶動網家股價強漲。

網家今年第一季營收106.8億元，較去年同期成長16.05％，創下第一季同期新高歷史紀錄，達成連續二季超過百億營收的表現。其中第一季營業淨利為1.45億元，稅後純益1.03億元，帶動第一季每股盈餘達0.88元，單季獲利表現亮眼，為去年同期的逾二倍。法人表示，網家第一季營收與獲利均優於預估。近期進入夏季高溫及豪雨特報特報持續發布，消費者對於降溫及抗潮需求提升，刺激網家旗下PChome 24h購物站上近三週氣整體銷量年增超過2倍，同時帶動除濕機及冷氣清洗劑相關商品買氣成長。

網家指出，進一步觀察，近期消費者久居家中，使用各式家電頻率增加，為節省電費支出，使一級能效機型成為主要採購趨勢。為鼓勵消費者選購符合節能標章認證的家電用品，PChome 24h購物響應政府政策，與台北市政府共同推動「台北節能季」活動推出一或二級能效之冷氣、除濕機、冰箱指定品項8.8折起，除了可申請貨物稅減免最高2,000元，八月底前購買還將再贈出涼風扇、提供Pi拍錢包付款筆筆享5％P幣等回饋。

此外，PChome 24h購物觀察發現，站上隔熱及冷氣清潔相關周邊商品買氣成長，可幫助室內降溫、加強冷氣效能，為近期異軍突起的黑馬商品，像是「3-in-One冷氣空調清潔劑」近三週銷量較去年同期飆升3倍，主因冷氣久未開啟積塵多，因此多數消費者喜愛在家中儲備冷氣清潔劑，作簡單方便，不僅可作為日常保養清潔、延長冷氣使用壽命，還能省下一筆外聘師傅清潔的花費。

(工商 )