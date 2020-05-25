《港股》恆指近持平 港交所漲逾6％ 16:492020/05/25 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對北京將實施香港國安法與隨之升高的美中緊張局勢仍感擔憂，周一香港恆生指數微升0.1%，收在22952.24點，表現較其他亞股疲弱。 國企股(H股)收漲0.42%，為9465.94點。 大陸地產股、大陸教育股走高，藍籌地產股表現疲弱。 騰訊收漲1%，為港股帶來支撐。 獲摩根士丹利提高目標價至310港元，港交所股價大漲6.18%，在藍籌股中漲幅領先。大摩表示，港交所將受惠於中概股回流，以及粵港澳大灣區的金融發展前景。 美團大漲6.16%，該公司將於盤後公布業績。 (時報資訊) #港交所 #收漲 #大陸 #地產股 #大漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 看好經濟重啟 道瓊收漲369點 05:592020/05/21 財經 美股全面收漲 台股今挑戰年線 09:152020/05/21 財經 新基建商機 台商搶攻有譜 04:102020/05/22 焦點新聞 保就業 兩會首要重點 04:102020/05/22 焦點新聞 美中台三個第一次，然後呢 04:102020/05/22 時論廣場 陸IC自製率 十年難突破 04:102020/05/23 財經要聞 陸疫情爆發後 首次出現零確診 10:402020/05/23 兩岸 迎中概股 港股IPO招股時間或縮短至1天 11:042020/05/25 兩岸 A股震盪盤整 收漲0.15％ 15:202020/05/25 財經 《韓股》看好新冠疫苖、經濟復甦 韓股收漲1.24％ 16:322020/05/25 財經 財經熱門新聞 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 外資狂倒貨6千億！一票「護國股」猛爆沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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