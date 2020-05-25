投資人對北京將實施香港國安法與隨之升高的美中緊張局勢仍感擔憂，周一香港恆生指數微升0.1%，收在22952.24點，表現較其他亞股疲弱。

國企股(H股)收漲0.42%，為9465.94點。

大陸地產股、大陸教育股走高，藍籌地產股表現疲弱。

騰訊收漲1%，為港股帶來支撐。

獲摩根士丹利提高目標價至310港元，港交所股價大漲6.18%，在藍籌股中漲幅領先。大摩表示，港交所將受惠於中概股回流，以及粵港澳大灣區的金融發展前景。

美團大漲6.16%，該公司將於盤後公布業績。

(時報資訊)