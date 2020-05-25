鼎元（2426）公告第六次庫藏股執行結果，總計買回自家股票2,656張，對照原定買回5,000張的目標，庫藏股執行進度約53.12％。

鼎元本次買回平均價位為11.59元，鼎元表示，因股價自109年5月6日至買回期間結束日109年5月25日止，皆高於買回區間最高價格13元，故未執行完畢，執行率為53.12％。

(工商 )