鼎元第六次庫藏股執行53.12％ 16:512020/05/25 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼎元（2426）公告第六次庫藏股執行結果，總計買回自家股票2,656張，對照原定買回5,000張的目標，庫藏股執行進度約53.12％。 鼎元本次買回平均價位為11.59元，鼎元表示，因股價自109年5月6日至買回期間結束日109年5月25日止，皆高於買回區間最高價格13元，故未執行完畢，執行率為53.12％。 (工商 ) #鼎元 #買回 #庫藏股 #執行 #第六次 也許您會感興趣 推薦閱讀 國票金第六次實施庫藏股 買回1,000萬股 16:042020/05/22 財經 立隆庫藏股執行進度0.5％ 16:342020/05/22 財經 榮剛買回庫藏股6,329張 執行率63.3％ 17:522020/05/22 財經 佰鴻第三度庫藏股 100％達陣 18:132020/05/22 財經 緯創砸16億 買回逾5.8萬張庫藏股 04:102020/05/23 證券．權證 立隆庫藏股執行進度0.5％ 04:102020/05/23 證券．權證 岱宇 宅經濟吸買氣 04:102020/05/24 證券．權證 《鋼鐵股》榮剛買回庫藏股6329張 執行率63.3％ 07:472020/05/25 財經 《鋼鐵股》久陽庫藏股執行率76％ 每股買回均價14.7元 08:062020/05/25 財經 《汽車股》庫藏股三度出兵 三陽守20關 10:172020/05/25 財經 財經熱門新聞 華為突圍找三星 台積電護單不放手 - 財經 政院大手筆 砸逾400億衝內需！3千元振興券 人人皆可領 付1,000換3,000 - 財經要聞 - 工商時報 大媽散戶注意！台股3闖失敗 專家爆6月大危機 - 財經 復仇華為…北京狙擊2大美企？專家曝機率 - 財經 中芯取代台積電？日經：兩關鍵比不上 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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