德馨、徐小可、楊子儀、羅子惟近日錄民視醫療節目《醫學大聯盟》，探討玻尿酸對於人體的重要性，藝人以分組答題競賽方式，在主持人白家綺「請搶答」口號下快速搶答，場面刺激。答題過程中，德馨對於所選擇的答案不太確定，突然嬌羞彎腰，用撒嬌娃娃音對張適恆醫師說：「張醫師對嗎？」
白家綺見情勢不對立馬阻止，「妳幹什麼！今天單元是白蛇傳啊？」徐小可也直呼：「德馨，妳也太會了吧。」讓張醫師在現場臉紅不知所措，白家綺也對張醫師笑喊：「張醫師轉過去，不可以看她。」爆笑互動讓現場歡笑不斷。
而在百人民調搶答題中，白家綺為了讓好不容易搶到答題權的徐小可猜出正確答案，頻頻給出小提示，這讓敵隊楊子儀看不下去使出「撒嬌攻勢」，像孩子般對主持人說：「欸，不行啦！」此舉讓白家綺受寵若驚，「唉唷！他在跟我撒嬌耶。」楊子儀害羞解釋，「我剛沒有那樣。」
(中時 )
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