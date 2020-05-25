隨著前一日疫情指揮中心成員南下宣導「樂活防疫」，指揮官陳時中入住墾丁飯店，並穿上花襯衫逛大街，期盼南部旅遊能藉此回春；再加上振興券將提前於暑假發放，皆成為觀光旅遊業的一大利多。
果不其然，今日（5/25）台北股市就以觀光旅遊類股帶頭喊漲，包括飯店股夏都、遠雄來、雲品、華園均飆至漲停價，而旅行社類股如鳳凰、五福、雄獅、山富也都飆漲6%至10%左右。還有美食類股如美食-KY、瓦城、王品、豆府等亦皆大漲7%以上。
另根據104人力銀行在今日（5/25）發布的資料顯示，隨著疫情趨緩，餐飲業5月份徵才企業家數比4月份增加10%；休閒服務業（如健身房、KTV、休閒農場等）徵才家數也較上月增加3%。
不僅如此，就連電商平台都觀察到站上旅遊票券搜尋量在5月份攀升六成以上。據蝦皮購物資料顯示，像是環境開闊、能與動物近距離接觸，又能暢玩刺激設施的樂園票券，此類商品搜尋熱度即有翻倍的成長！包括六福村、九族文化村、麗寶樂園、埔心牧場、綠世界生態農場、花蓮海洋公園、小叮噹科學園區等皆然。
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(中時電子報)
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