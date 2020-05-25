現今社會中，許多人選擇離鄉背井，到外地工作，因此就會有租房的需求，不過要怎麼樣才能租到好房、避免踩雷呢？就有網友在PTT上詢問，「究竟租房時有哪些問題必問房東？」引來許多網友回應，連專業房東也出現！

有網友在Ptt Women Talk上以「租套房必問房東的問題？」為題發問，原PO表示自己是個新手租屋族，想租獨立套房，目前想到要事先詢問房東的問題包括網路速度、房租是否包含水費、洗衣機有無烘衣功能、熱水器是瓦斯或電熱水器、有無獨立門牌，想向有經驗的租屋族求助，提供租房前必問的問題。

（圖／翻攝PTT）

許多網友熱心回應，「廁所有無窗戶，沒窗戶房間會很潮濕」、「建議問熱水器位置有沒有通風」、「當然要問垃圾怎麼處理」、「上一個房客為甚麼不續租了」、「隔音、採光、手機訊號！」

此外，此文還意外釣出專業房東回應，他將自己常遇到的問題列出，「1.房租包含什麼費用？通常含水網路電視 2.能煮嗎？自備非瓦斯類可以，電磁爐等 3.設備維護呢？找我來例如燈管等 4.鄰居是什麼人？和你一樣單純 5.可以拍照嗎？可以 6.會很吵嗎隔音？看人，不想租給你就說會 7.會潮濕嗎？同上 8.電怎算？通常一度五元，認真不會有賺頭 9.有沒有飲水機？通常沒有 10.垃圾有代收嗎？這個要有不然很麻煩 11.最多能空幾天？最多五天不收費 12.有中介費服務費嗎？無 13這間空多久了？統一說三天 14.很多人看嗎？統一說很多 15.能一押一租嗎？代表你經濟不夠穩不敢租。」

（圖／翻攝pttstudy）

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(中時電子報)