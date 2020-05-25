屏東市區主題式公園各有特色，永大社區附近的車道公園吸引不少孩子體驗，未來還將有一座溜滑梯主體公園。（林和生攝）

屏東市近年來積極施設主題式共融公園，每逢假日皆吸引不少外縣市民眾、攜家帶眷前來體驗，帶動觀光人潮，屏東縣政府透露，位於蘭州街將啟動全台首座以溜滑梯為主的主題式公園，最快將於今年暑假完工啟用，屆時有將掀起一股風潮。

屏縣府傳播處長黃建嘉指出，溜滑梯設施老少咸宜，更是公園中不可或缺的熱門遊具，蘭州街主題公園便以溜滑梯為主軸，現場將擺設9座以動物造型的溜滑梯，且考慮到不同年齡層同遊可能造成碰撞，特地採分齡分區體驗，從2歲到12歲都能安心遊玩。

「開放前一定會壓力測試」，根據過去經驗，新開放主題式公園總會吸引大批人潮，避免可能的危險，黃建嘉承諾，開放前會先邀請孩子入內體驗，觀察相關動線、設施的安全與妥善，並在完成各種測試後才會真正開放，希望能趕到今年暑假前。

屏東縣議員黃明賢則建議，日本沖繩就以主題式公園聞名亞洲，不少觀光客特地跨國前往，更設計遊玩攻略及觀光地圖，希望屏縣府也能仿效，串連市區各主題式公園，並開發市區遊程，把觀光的餅做大，不僅吸引國內客，更能把國外旅客也帶進來。

屏東縣長潘孟安表示，屏東市區文化底韻深厚，確實能夠結合歷史場域、文青小店，搭配各主題式及共融公園，規畫屏東市小旅行，擦亮友善親子旅遊的品牌。

(中時 )