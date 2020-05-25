檢舉達人盛行，北市有早餐店、麵攤等小店家反映，經常遭到「職業勞工」檢舉違反勞動法規、通報勞檢，一罰就是2、3萬元，讓店家生意難做。北市議會民政委員會25日要求勞動局改善，勞動局長陳信瑜坦言「現在無解」，依規定檢舉案不能不處理，但會彙整職業檢舉達人的資料提供給委員會做討論。

北市議員洪健益指出，小店聘僱的勞工只有2、3人，每月營業額搞不好都面報稅，但卻被檢舉達人惡意檢舉，存心找麻煩，勞動局應給予小店協助指導。北市議員簡舒培說，現在很多檢舉都被濫用，許多勞工竟變職業級檢舉達人，專挑不懂勞動法的店家，讓小店被勞檢、重罰，導致無法做生意，勞動局應檢討。

陳信瑜直言，她也有看過類似案例，有勞工應徵麵攤上工時，對老闆夫妻說不用給他額外加保險，然後好幾天都不上班，結果竟去跟老闆敲詐要錢，否則就檢舉、通報勞檢，老闆因怕麻煩只好妥協，這就是職業勞工惡意檢舉。

「依規定檢舉案不能不處理，現在仍無解！」陳信瑜說，目前的做法，只能先行政指導店家改善，或從最低的罰則進行。

此外，勞動局也統計，去年針對5人以下的公司勞檢的有1179家，其中被檢舉的就占4分之1，裁罰率約30至40％，最低開罰則是2萬元。至於下半年及今年，仍會推勞檢計畫專案。

(中時 )