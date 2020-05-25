立委傅崐萁下午4點前往花蓮地檢報到執行 16:562020/05/25 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原定明天上午要前往花蓮監獄執行的立法委員傅崑萁，已於今天下午4點自行至花蓮地檢署報到，花蓮地檢署執行檢察官召開聯時偵查庭確認身分後，隨即開立執行指揮書解送花蓮監獄執行。 (中時電子報) #執行 #報到 #花蓮監獄 #花蓮地檢署 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 欠1.8萬房遭法拍 拍賣案逆轉撤回 04:102020/05/21 社會新聞 民進黨立委黃秀芳嚴重車禍！彰化八卦山2車對撞 3人送醫 08:362020/05/21 社會 經濟絕地反攻？可口可樂執行長示警：衝擊才剛開始 14:242020/05/21 財經 振興券如何發 蘇揆今晚有暗示 22:002020/05/21 政治 振興券 開放團體預購 04:102020/05/22 財經要聞 竹市公立及非營利幼兒園 首推網路＋現場雙軌報名 18:242020/05/22 生活 防群聚 竹市幼兒園線上報到 04:102020/05/23 地方新聞 朱士廷新永豐報到 04:102020/05/24 財經焦點 曾子余做「400次」失敗！梁舒涵、楊晴瞬間變冷 13:482020/05/24 娛樂 獨／和母胎單身李宣榕談戀愛！王建復男友力爆發：我會保護她 20:202020/05/24 娛樂 社會熱門新聞 「妳很像我前女友」！她帶男友回家見媽愣住 網笑：不能罵3字經了 - 社會 OL小隻馬外送妹爆紅 以為在國外竟是台灣這裡 - 社會 曾奪鋼琴冠軍 清大男跑交大圖書館 潑精長髮交大女 - 社會 妹子白背心透光！路人羞見「20元硬幣」影子 - 社會 情侶搭客運…女友被鄰座男手伸進內衣摸胸 他卻睡翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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