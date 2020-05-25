近期以來，華為計劃轉向中芯國際、聯發科等多家中企採購晶片消息廣受關注。聯發科首先做出回應，與國內的多家手機廠商保持長期友好合作。而事件的起因是市場傳言，台積電或將暫停接受來自華為的晶片訂單。而日前，市場又傳來新的消息。

根據韓國媒體5月25日最新消息，為保障本公司的晶片供應，華為正在接觸韓國三星與SK海力士在大陸的分公司，可能會將這兩家公司納入其供應鏈之中。據瞭解，三星、SK海力士晶片技術較為成熟，佔據著全球70%的DRAM記憶晶片市場。其中，三星更是在衝擊更高一級的晶片代工領域。

據澎湃新聞報道，5月21日，三星正式宣佈，斥資10萬億韓元（約合80.6億美元）建設一條基於極紫外光刻（EUV）技術的5奈米晶片生產線，預計將於2021年下半年正式投產。擁有更高的製程工藝量產的能力，使得三星有了與台積電叫板的資格。這也是市場消息中，華為選擇三星的重要原因。

據瑞士信貸分析師評估，來自華為的晶片訂單佔據台積電總收入的14%。如果失去華為這個大客戶，對台積電來說是一個非常大的衝擊。更別說，這些大訂單很可能將被其強力競爭對手三星斬獲。此消彼長之下，台積電全球第一大晶圓代工廠商的地位很可能將會被動搖。

對華為、三星來說雙方進行合作都是雙贏。而且，華為選擇三星進行合作，也有利於促進該公司高端晶片生產鏈中供應商的豐富度，避免被單一公司「卡脖子」。

不過，為避免被三星搶走大筆訂單，台積電或許正在以行動作出回應。市場最新消息稱，台積電正在積極協調推遲高通、聯發科等公司的晶片訂單，想要集中產能在未來120天內，全力為華為生產足夠的晶片。

(中時電子報)