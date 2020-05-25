蔡英文總統520回任民進黨主席之後，號召民眾入黨，民進黨發言人顏若芳今天表示，520就職至今，短短數日的時間，已有破千名民眾申請線上入黨，證明在蔡英文號召下，許多民眾願意因此加入民進黨。

民進黨地方黨職改選昨日順利完成。顏若芳表示，今年的黨職改選舉行雖逢疫情影響，準備工作配合防疫增加不少作為。

但從開票結果來看，她說，整體投票率有呈現成長之趨勢，黨內分析此次黨員踴躍投票的原因有二：第一，因政府在防疫部署的成功，和黨部有效落實投開票防疫工作，讓黨員感到有信心，提高出門行使黨內民主參與權利。

第二，在蔡英文總統回任黨主席後，讓許多黨員感受到參與黨務的光榮感，加深黨員行使黨內民主參與的意願。

顏若芳指出，蔡英文總統回任黨主席後，除地方黨職改選投票踴躍外，520主席就職時，蔡英文公開邀請更多的「辣台派」加入民進黨，以「行動改變台灣」。短短數日的時間，已有破千名民眾申請線上入黨。

另外，組織部門也接獲許多黨員詢問要如何成為終身黨員，並有團體洽詢辦理集體入黨相關事宜，詢問熱度超乎預期，她認為，這代表大家對民進黨的高度肯定與期待，願意以實際行動參與，一起「行動改變台灣」。

(中時 )