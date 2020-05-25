家屬親赴派出所感謝警方積極尋人。(龍潭警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名居住在龍潭區80歲的陳姓老婦，平日會獨自騎著腳踏車至龍潭市區購物，日前她出門後卻遲遲未返家，警方獲報調閱監視器尋人，發現她三天騎腳踏車繞了整個南桃園距離近百公里，最後在大溪區阿姆坪防淤隧道工程工地內，讓家屬終於放下一顆心。

龍潭警分局石門派出所警員黃耀葵、徐松佞，積極調閱過濾住家及各路口監視器，發現老婦因迷途獨自騎著腳踏車，沿路行經龍潭、平鎮、八德、中壢、大溪等區，3天2夜繞了近百公里的路程。

在員警鍥而不捨的追查，24日傍晚在大溪區的阿姆坪防淤隧道工程工地內找到人，因近日天雨濕冷，為確保年邁老婦安全，隨即帶同家屬前往現場並將老婦送醫診治，目前已無大礙並返家休養。

陳姓老婦家屬25日親自造訪派出所致贈水果禮盒，感謝員警在搜尋過程中不放棄任何機會，積極調閱沿路監視器，最後順利的找到家人平安返家，非常感謝警方積極熱心協助，不斷鞠躬道謝。

(中時 )