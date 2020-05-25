受新冠肺炎疫情影響，不少企業營運受到衝擊，許多弱勢家庭立刻面對收入縮減壓力，億豐(8464)盼降低學子就學負擔，「億豐．粘銘獎助學金」透過各校頒發獎學金，共計133位優秀同學獲獎，並決定下半年的國中獎學金名額由25位，倍增至50位。

億豐表示，決定優秀獲獎生時，獎助學金審議委員與學校、導師、教授，甚至申請同學查證，最後確認53位大專院校學子，每位榮獲10萬元獎助學金。

而國小獎學金、國中獎學金、高中獎學金，分別有40位、25位與15位同學獲獎。由於學校反映需求踴躍，國中獎學金預計自2020年下半年起，名額從25位倍增至50位。

億豐說，呼應粘銘慈善基金會官網上線，公佈嶄新的獎狀設計，採用簡明大膽圖塊，搭配清爽的中英說明，再添加溫心笑容。雖然一場疫情，濕透了整個世界，億豐期待每位獲獎的優秀同學，在一紙平凡獎狀中，看到基金會開傘的希望能量。

(時報資訊)