據內政部不動產交易實價查詢網站資料顯示，台北市公寓類產品今年第一季表現不佳，成交單價有超過半數行政區比往年來的低。中信房屋認為屋齡偏高的公寓類住宅目前正面臨青黃不接的時期，雖然成交比重仍高，但價格面出現疲態，不過這對於偏好公寓住宅的買方，或許是可以伺機入市的好機會。

中信房屋根據台北市各行政區不動產買賣實價資料進行統計彙算，結果公寓竟是單價滑落佔全市行政區域最多的產品類型，全市僅有北投區、中山區和松山區交易單價強勢不墜，中山區甚至出現連年成長的凌厲格局，至於其餘行政區比起2019年則是價格略減，士林區、信義區與中正區更是連續兩年第一季出現價減的現象，顯示公寓價格確實出現鬆動。

北市住宅交易過往都有50%比重為30年以上的高齡住宅，其中又以公寓為大宗，但由第一季的實價表現可以觀察出公寓價量的疲弱，僅有中山區一枝獨秀，房價走出不同的格局，交易平均單價比起2018年同季成長近24%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，中山區公寓產品價格表現出色，消費者多偏好總價介於1000~2000萬元物件，主要受惠於區域內黃金生活圈，且幾近北市地理中心，前往北市其他區域都相當便利，因此造就公寓價格有撐的現象。不過北市公寓成交價格明顯比起其他類型產品偏弱，主因還是與產品特性有關。

張漢超認為，雖然目前公寓產品仍為成屋市場的交易主力，不過畢竟屋齡偏高，買入後往往需投入不少精神時間與費用進行整理，且在房貸條件上鑑價也較為嚴格，除非路段及個人貸款條件俱佳，否則多少都會影響放款成數、利率甚至年限。

屋齡偏高、賣相不佳，再加上人口老化、對於長輩居家進出造成不便，因此使得許多屋主正考慮換屋出售，倘若後續缺乏接手買方，那麼除非屋主能適時給予更好的讓價條件，否則公寓產品恐有青黃不接的現象。

張漢超指出，政府積極推動危老都更，有利於加速公寓產品的汰換，對於交易面具有正面的影響。現階段公寓賣方因受成交量下滑的影響，價格出現些微鬆動，幅度雖然有限，但對於偏好公寓類型的買方確實是可以議價的好時機。

(時報資訊)