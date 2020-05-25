蘋果(Apple Inc.)將在美國時間 6 月 22 日舉辦今年度的全球開發者大會(WWDC)。由於預定於 WWDC 發表的 iOS 14 程式碼疑似提早走漏，曝光了不少值得參考的關鍵資訊。而近日最新消息是，蘋果可能正在著手打造 Catalyst 版本的「訊息」App，可望全面升級 Mac 平台「訊息」功能，能與 iOS/iPadOS 當中的體驗看齊。

先前率先報導 iOS 14 提早洩漏的相關訊息的《9to5mac》指出，蘋果可能正在研發 Catalyst 版本的「訊息」應用程式。蘋果早在 WWDC 2018 中，就嘗試將「家庭」（Home）、「語音備忘錄」、「新聞」、「股市」等 iOS App 搬到 Mac 當中，並在 2019 年提供 Project Catalyst 這項工具，讓開發者可藉此將 iOS App 更快速移植到 macOS。而除了提供開發者這項工具，蘋果也不遺餘力的設法將 iOS App 的體驗能夠更全面複製到 Mac 當中，「訊息」App 就是其中最新的一例。

在 iOS、iPadOS 平台中，「訊息」(iMessage)支援貼圖、手寫文字特效等功能，但是相對於「訊息」App 的功能年年在 iOS 更新時都會獲得升級，Mac 版「訊息」雖然可以與手機同步，但是功能上偏於陽春。若是蘋果今年成功推出 Catalyst 版的「訊息」，那麼代表在 Mac 當中的「訊息」功能也將跟 iPhone、iPad 當中的「訊息」看齊，支援更完整的顯示或互動效果。

除此之外，綜合先前相關報導，在 iOS 14 中預期蘋果會針對「訊息」App，加入「提及」(@某人)、寫錯收回，還有針對單一則訊息可以給予表情回應等功能(例如按讚、愛心等等回應)，更向主流即時通訊服務看齊，功能上更完整也更全面。

從 iOS 7 改為扁平化設計風格後，7 年來 iOS 的風格都沒有太大幅度的改變。根據先前相關消息，除了「訊息」App 將在 iOS 14 中獲得升級外，iOS 14 主畫面終於將有比較大幅度的改變，有望支援真正的桌面級 Widget、並新增全新的「健身」、AR App，另外不少預設服務都有望可支援第三方 App(舉例來說，用語音命令 Siri 透過 HomePod 撥放音樂，不一定僅限 Apple Music，而可能可支援其他第三方串流音樂服務)，朝向更開放的腳步邁進。

除了 iOS 14 之外，包含 iPadOS 14、tvOS 14、macOS 10.16、watchOS 7 等最新系統的新功能，也都預計在 WWDC 2020 中登場。網傳蘋果還有機會在 WWDC 發表全新的 AirPods Studio 頭戴式耳機。蘋果預計在 6 月份會更完整公開 WWDC 2020 的主題演講、labs 等時程規劃，旗下五大系統將會在何時正式公開，進入 6 月就會更為明朗。

(科技)