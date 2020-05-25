「頑童MJ116」團員瘦子即將推出個人專輯《靈魂出竅OUTTA BODY》，頑童去年於高雄巨蛋演唱會宣布單飛不解散，之後瘦子便獨自一人前往菲律賓愛妮島旅行，令他對人生有許多新想法，更在疫情爆發前再次飛往此地拍攝專輯封面。

愛妮島是一座還未完全開發的天然小島，需要先飛至馬尼拉後轉乘小飛機，花10個小時才能抵達，當地旅館沒有熱水洗澡，拍攝時更要將所有物品高舉在頭上，涉入高達160公分的海裡才能登船，到達離島要再自行划獨木舟或是游泳上岸，過程十分艱辛，全船人濕了又乾乾了又濕，不過赤裸上身的瘦子E.SO加上愛妮島的天然美景拍出來效果超凡。

瘦子首次到愛妮島時，坐了9小時的野雞車到達目的地，住在海邊的簡陋草屋裡，之後的幾天都沒有說話對象，他表示雖一開始很無聊，但大自然的美麗令自己豁然開朗，並將這些感受化為音符；旅程回來後他耗時1年籌備專輯，本預計在今年春天發行，但因疫情而延後，等待多時，總算將於28日上架新歌〈太陽〉數位單曲及字幕版MV。

瘦子一年前到菲律賓愛妮島旅行。（本色音樂提供）

(中時 )