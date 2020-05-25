希臘一名被稱為「卡沃斯之狼」（Kavos）的連續性侵犯，因為性侵人數超過百位女性，獲判入監52年，不過他卻蹲了7年的牢就提前獲釋；沒想到這波惡狼近日又在度假勝地科孚島（Corfu）犯下連環性侵案，警方接獲一位阿爾巴尼亞女遊客報案，女遊客表示被「卡沃斯之狼」綁架並多次性侵，沒想到在圍捕過程中，這匹惡狼竟意外墜入31公尺深的懸崖但是卻沒丟了性命，他在手術後立刻被警方帶回監獄監禁！

惡狼躲避追緝意外墜入31公尺深的懸崖卻沒丟了性命！（圖／The Sun）

從臉書照片看到，這名叫做阿斯皮奧蒂斯（Dimitris Aspiotis）的男子就是惡名昭彰的「卡沃斯之狼」，根據英國的《鏡報》和《太陽報》等多家媒體報導，阿斯皮奧蒂斯在1997年至2005年期間，性侵3名英國女子入監6年，不料出獄不到6週，他竟又在科孚島性侵4名年齡介於18至47歲的英國女子，他在2012年被捕時，已經侵犯超過100名女性，當時他被判處52年徒刑，需要到92歲時才會被釋放，但他卻在去年就獲釋，足足提前了45年，他事後又回到了經常犯案的地方，結果又有6名女性不幸淪為犧牲品。

其中一名阿爾巴尼亞級的女子向警方報案，控這匹惡狼綁架他並對他多次性侵，由於阿斯皮奧蒂斯才剛獲是一個星期居然又犯案，警方於是動員大批警力追捕這匹「卡沃斯之狼」，過程中，阿斯皮奧蒂斯躲到躲到科孚島山區卻不幸墜入深達100英尺，約31公尺深的懸崖。

「卡沃斯之狼」墜入懸崖鏡指傷到背部。（圖／The Sun）

警方原先以為這匹惡狼大概活不了了，沒想到搜救員卻發現，他僅傷到背部，在送醫進行手術後傷勢無大礙，過這匹惡狼還是要面對法律制裁，阿斯皮奧蒂斯完成手術後立刻被警方羈押回大牢內繼續蹲，估計這次大概不會有機會獲得提早出獄的機會了。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)