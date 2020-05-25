英國媒體24日報導，美國政府先前禁止全球製造商向中國科技巨擘華為提供晶片後，英國國家網路安全中心（NCSC）也決定重新評估華為對英國電信網路安全造成的潛在風險，或是更改英方此前對華為的評估。另有消息指出，華為要求南韓的晶片生產商穩定供應。

NCSC隸屬情報機關政府通訊總部（GCHQ）。據報美國宣布新禁令後5日，英國官員就在19日的會議中決定重新檢視華為安全風險。英政府23日證實此事，指國家網路的安全及恢復力非常重要，在美國宣布對華為的額外制裁後，NCSC也將謹慎檢視其對英國網路建設的影響。

英國首相強森今年初無視美國反對，批准華為有限度地參與英國5G網路建設，引來盟國及部分國會議員反對。上周有消息指，強森已轉變態度，要求在2023年前將華為在5G網路建設的參與度逐步降低至零。

與此同時，《南韓經濟新聞》引述消息來源報導，華為與三星電子和SK海力這2間南韓晶片公司中國子公司高層會面，要求穩定晶片供應，不要理會美國政府禁令。

據報華為是三星電子和SK海力的5大客戶之一，每年花費約80億美元向購買記憶體晶片。

(中時 )