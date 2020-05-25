師承大師李雲迪的馬來西亞鋼琴家李元玲，有「鋼琴女神」封號，也因擁有精緻臉蛋與火身材，又被稱為「真人版娜美」，IG有破百萬追蹤，她也很樂意分享健身後的火辣成果，最近李元玲曝光新髮型，從短髮變成齊瀏海長髮，效果讓粉絲大為驚喜，說她超像「人間芭比」Lisa。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 7 日 上午 12:59 張貼

日前李元玲在IG分享新照，表示收到朋友贈送的一頂假髮，決定玩玩看，只見她從中分中長髮一秒變成長髮妹子，濃密的瀏海以及奶茶灰髮色，加上巴掌大的臉蛋，竟然超像南韓人氣女團「BLACKPINK」泰籍成員Lisa，Lisa有著混血五官與修長身材，被公認是演藝圈的「人間芭比」，而李元玲卻覺得這髮型不自在，嬌嗔：「唉唷不適合我啦，嚇死寶寶」。

李元玲還貼出穿著三點式高衩比基尼的辣照，表示自己去算命，被算命師鐵口直斷有「旺夫運」，疑似徵婚的口吻掀起男性網友暴動，紛紛留言「算命師說我是你的丈夫」、「算命的說我會娶到好妻子」、「難怪我旺」，搶當女神老公！

(中時電子報)