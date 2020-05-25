東埔警光山莊管理員莊姓員警，涉嫌以「魔擦筆」消除房客住宿登記資料，藉此以多報少，侵占差額款項；檢方偵辦時，利用「冰紙」方式還原筆跡，由於帳目交待不清，因此向地院聲請羈押獲准；南投縣警局隨即將他停職。

南投地檢署主任檢察官林志祐表示，兼任東埔警光山莊管理員的莊姓員警，涉嫌從2009年起，利用職務之便，以「魔擦筆（俗稱擦擦筆）」變造房客住宿登記資訊，藉此以多報少，而將短報差額款項侵占入己。

檢察官黃慧倫指揮南投縣調查站組成專案小組，經長期縝密蒐證後，前往東埔警光山莊、莊姓嫌犯住處、及辦公處所執行搜索，並傳喚相關證人14人到案說明。

檢調人員並利用「冰紙」（紙張放入冰箱）方式復原字形蒐證，逐一還原住宿登記簿內容

等相關證據，由檢察官黃慧倫、張鈞翔、張永政、鄭文正協同漏夜偵訊後，認為莊嫌違反《貪汙治罪條例》侵占公有非公用財物等，罪嫌重大，且有串、滅證之虞，向南投地院聲請羈押禁見獲准。

南投縣警察局表示，因莊員對收支帳目交代不清，疑涉不法，在他被聲押獲准後，立即依規定核予莊員停職處分，並查究相關人員考監責任。

南投縣警察局長陳木樹表示，對執法員警品操紀律均以最高標準要求，秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」決心，配合地檢署偵查，從嚴究辦違法員警及追究相關人員考監責任，並召開專案檢討會議，針對警光山莊管理機制檢討改進，防杜員警風紀案件發生。＃東埔 ＃警光山莊 ＃魔擦筆 ＃侵占 ＃檢調 ＃冰紙 ＃羈押

(中時 )