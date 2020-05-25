網路直播情形。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

現場評選狀況。（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

李傳清謙虛的說，「我也仍在學習中！」（新北市農業局提供／許哲瑗新北傳真）

北台灣規模最大的「新北好茶春季包種茶」評鑑賽事，歷經5天激烈評選，由來自坪林區的農友李傳清脫穎而出，勇奪「新北茶王」殊榮，25日起上架農會官網販售；李傳清謙虛表示，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，「我也仍在學習中！」

「新北好茶春季包種茶評鑑」為北台灣一年一度的茶葉評鑑，今年吸引1432組參賽，適逢疫情影響，首度以實況轉播，取代開放農友進場列席評鑑，歷經5日品評篩選，評審依品質分為特等獎至優良獎，李傳清從眾多參賽者脫穎而出，奪下特等獎殊榮。

新北市農業局表示，搭配宅經濟熱潮，評鑑比賽茶25日起上架「新北市農會真情食品網商城」販售，滿800即可免運，讓想嚐鮮的民眾，在家也能品嚐當季茶品。

「繼2016年霸王寒流後，坪林茶葉難得一見的高品質！」坪林區農會理事長王成意表示，坪林區為包種茶主要產地，佔新北市總產量6成，入喉的那陣「花香」備受喜愛，香氣愈濃郁、品質愈高級，今年入春後天氣持續寒冷，茶芽經歷寒冷環境，春茶滋味甜、香氣也較往年提升，歡迎大家把握機會，品嚐在地師傅做出來的一手好茶。

(中時 )