德國因新冠肺炎疫情放緩而陸續解封後，又爆發大規模集體感染。德國黑森邦法蘭克福市一間浸信會教堂在舉行宗教活動後，出現群組感染，當地衛生官員指目前已確認有107人感染，正追查感染源頭。

香港中通社25日報導，黑森邦衛生部長凱．克洛澤24日表示，截至當天感染人數已達107人。克洛澤表示，當局正追查出席宗教儀式人士名單以及其接觸者。法蘭克福市衛生部則表示，目前只有1人需要住院，相信疫情受控。

據外媒報導，一批教徒本月10日在法蘭克福市一間教堂參加禮拜後，陸續出現疑似新冠肺炎症狀。有消息稱，至少16名感染者居住在法蘭克福市以東的哈瑙鎮，當地政府已再度頒

布禁令，禁止了原定24日舉行的一個穆斯林祈禱會。

黑森邦5月1日開始放寬防疫措施，允許宗教場所重開，但規定參加宗教活動者必須保持1.5公尺的社交距離，相關場所要提供消毒劑。事發教堂發言人表示，他們在安排禮拜活動時遵循了當局的指引，並表示，無法給出參加此次禮拜的確切人數。

據報導，患者大多並非在教堂中感染，而是出席禮拜後回家才互相傳染。教堂群組的疫情已散播至法蘭克福以外的韋特勞縣和哈瑙鎮，相信大部分患者來自法蘭克福浸信會教區。

德國目前累計確診18萬1003人、治癒16萬1875人、死亡8476人。

(中時 )