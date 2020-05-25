宜蘭縣議會今天（25日）是文化局業務報告，縣議員莊淑如在質詢時指出，有女子在圖書館看書時，卻有一名男子隔一個書架，用跪趴姿態涉嫌以手機偷拍裙底，讓女性民眾相當擔憂，對此警方表示，已鎖定對象偵辦中。

莊淑如表示，這起偷拍事件發生在5月初，當時一名女子在翻閱書籍時，有一名男子涉嫌偷拍，被害人的友人發現偷拍後，以手機拍照蒐證，被害人獲悉後一度攔住該名男子，但該名男子稱已刪掉照片後隨即離開。

莊淑如表示，被害人認為偷拍照片也可能上傳雲端，遂決定報警；圖書館雖然有實名制，但實名制刷卡系統故障，導致無法得知該名男子身分，況且該名男子也可能以假身分進入圖書館。

莊淑如指出，文化局圖書館附近有高中、國中，不少人會在圖書館借閱書籍、看書，但偷拍狼仍未落網，希望相關單位能重視婦幼安全。

警方表示，警方獲報到場後，嫌疑人已步行離去，經員警受理並調閱沿途上百隻監視器過濾追查，目前已掌握特定犯嫌身分，正積極偵辦中，將儘速查緝到案，依法移送偵辦。

(中時 )