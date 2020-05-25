印度與中國大陸在加爾萬河谷(Galwan Valley)邊界衝突仍在持續，雙方雖然沒有再爆發打鬥，但是都在各自增兵。印度媒體曾報導，在拉達克(Ladakh)發生的兩國巡邏隊衝突時，曾有印度士兵被大陸方面拘留並取走武器，所幸隨後被釋放，不過印度軍方後來否認此事，真相未明。

新德里電視台報導，一位高級官員說：「上週三，印度巡邏隊(ITBP jawans)和中國大陸守軍出現混戰，其中我們有些巡邏員的武器被中方搶奪，所幸最終武器被交還，我們的人也回來了。」

然而，隨印度陸軍否認，發言人阿曼·安南德上校(Aman Anand)說：「印度士兵沒有被中方拘留，我們堅決否認這一點。媒體發布未經證實的新聞時，這會損害國家利益。」

無論如何，印度與中國大陸的邊界衝擊是很明顯的，雙方在過去一周內各自增派了軍隊，根據澳洲戰略政策研究所找到的5月22日衛星圖像，中國大陸在加爾萬河谷地區設置的約80個帳篷，還派出了車輛和其他組合屋。相對的，印度也完在進行該河谷附近長達255公里的斗拉特別奧里地 (Daulat Beg Oldi, DBO)的公路建設和整修工作，從而增加了該地區的基礎設施。消息人士稱，印度軍隊在靠近中國大陸的位置，挖了一些陣地。

印度空軍參謀長巴達烏里亞(RKS Bhadauria說)：「中國大陸的直升機活動，在拉達克區域正在增加。」

不過，情況還有轉機。印度人民黨書記·馬德哈夫（Ram Madhav）說，有信心以外交方式解決問題。

馬德哈夫認為，雙方都很成熟。而且也不想升級。當發生這種僵局時，我們將進行積極的對話，但我們也將擁有堅實的後盾，這就是派兵的原因。在我們嘗試以外交方式解決問題時，軍隊做為後盾，是很正常的。

(中時電子報)