戲劇《做工的人》的原聲EP，集結動力火車、周蕙、Karencici與新人王耀楊共5首新歌，久未推出新作的動力火車，除了演唱片尾曲〈永遠不在〉，成員顏志琳更獨唱插曲〈老爸的詩〉，首度挑戰呢喃式的低吟唸唱，全曲更橫跨兩個八度音域。身為兩個女兒父親的他也分享自己育女心得：「我和孩子溝通時都盡量扮演朋友的角色，太過嘮叨她們反而聽不進去。我會提醒自己指責要少一點、耐心多一點。」透露女兒放學後的晚餐時間，全家都會一起吃飯，並且分享當天發生了什麼事。

由王耀楊演唱的主題曲〈你的世界〉，隨著《做工的人》預告初登場便獲得眾多網友熱烈討論，因參加華研國際第12屆詞曲唱作人大賽獲得冠軍而被華研國際網羅旗下的王耀楊，創作與歌聲深具個人特色，對於自己創作、演唱的歌曲受到大家的喜愛，他說：「很開心可以透過歌曲帶給大家溫暖，也希望觀眾能夠接收到歌曲裡所傳遞的力量。」

(中時 )