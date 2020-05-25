王鴻薇臉書貼照，顯示2018年8月23日高雄大雨，輕軌列車周遭淹水。2020年5月22日高雄輕軌咧車周遭並未淹水。（取自王鴻薇臉書）

高雄市5月22日大雨，高雄市議會國民黨團指出，過去常淹水之處這次都沒淹水，民眾肯定韓市府團隊的用心。而國民黨台北市議員王鴻薇也貼出照片顯示，相較於陳菊市府時代，2018/8/23輕軌車輛周遭淹水，這次2020/5/22輕軌列車周邊道路並未積水。

國民黨團25日上午舉行「大雨襲高屏，罷韓團體不苦民所苦，只顧唱衰高雄」記者會，總召曾俊傑表示，網路上假照片不斷，甚至拿廣州淹水的畫面謠傳是在高雄，已觸犯《災害防救法》41條散播災害謠言，國民黨議員蒐集證據，下午將赴市刑大舉報。

根據《中國時報》記者報導，高雄市議會國民黨團指出，「雨下在台南、屏東就是天災，下在高雄就是人禍？」豪雨造成屏東南州鄉淹水時，縣長潘孟安跑到墾丁，跟衛福部長陳時中爭版面？0522時雨量與當年823水災差不多，但過去淹水的三多商圈等地，這次都沒有淹。

議員邱于軒則說，包括大寮內坑等地，過去常淹水之處這次都沒淹水，民眾還特地傳訊息給她，肯定韓市府團隊的用心。

另國民黨台北市議員王鴻薇也在臉書貼一張照片，顯示民進黨陳菊當高雄市長時，2018/8/23高雄大雨導致輕軌車輛周邊淹水；但是在國民黨韓國瑜當高雄市長時，2020/5/22高雄同樣大雨，輕軌車輛周邊道路上並未積水。

(中時電子報)