李詹瑩（左二）擔任本年度運動知能講座瑜珈老師，帶領大家一起瘋運動。（台北市政府體育局提供）

台北市政府體育局連續7年舉辦運動之能系列活動及講座，今年延續去年女性及親子互動兩大主題，今天的記者會邀請曾為游泳國手的台大蛙后李詹瑩，以及空手道小清新文姿云做為女力代表，同台示範瑜伽動作。

已經獲得東京奧運參賽資格的文姿云，因為東奧延期目前只能專注訓練，她透露在國家運動訓練中心除了練基本功，大家也嘗試了如籃球、桌球、手球、飛盤、瑜伽等運動，目前算是對瑜伽相當有興趣，「空手道是競技運動，瑜伽則是比較靜態的運動，進行的過程中心境會有不同轉換，對我們這種一直處於動的空手道選手來說，要做到瑜伽的靜很不容易。」

曾是游泳選手的李詹瑩，已經有多年瑜伽教學經驗，現擔任台北市政府體育局運動知能系列活動講座的瑜伽老師，今天和文姿云示範了雙人瑜珈，兩位美女同台畫面十分美好，北市府體育局推出的部分課程更提供「愛運動的女生最美」攝影服務，聘請專業攝影師捕捉運動美的瞬間，於課後提供參與者留念，鼓勵女性朋友養成規律運動的習慣。

(中時 )