防疫遠距醫療、智慧長照再升級。全國第一家，彰化員榮醫療體系添購5G智慧眼鏡，讓居家護理師照護慢性病患者時配戴，醫師同步即時透過遠距視訊了解長者身體健康狀況，不僅降低交叉感染風險，且能在防疫期間即時協助給予長輩們最妥善照顧。
員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮與中華電信、佐臻及品臻公司攜手推動「5G智慧醫療應用合作」，受新冠肺炎疫情影響，也啟動未來看診與醫療型態的改變之路，除了應用在養護機構、居家遠距照護、醫療教學，更能在分秒必爭的救護車上，掌握黃金時間，搶救人命。
防疫期間，養護機構限制親友實名制探視，許多慢性病長者視醫院為畏途，副院長涂川洲表示，針對老人、失能者等高風險患者，在養護中心、家中，就能接受遠距診療，透過5G智慧醫療眼鏡建置的高解析鏡頭、麥克風和喇叭，以第一視角回傳患者即時影像，並透過耳麥與醫師對話，減少感染風險。
智慧醫療眼鏡每組造價1.5萬元，初步由佐臻科技及品臻聯合系統公司贊助3組給員榮醫院3名居家護理師配戴，初步將應用於到府居家照護服務，並對弱勢、獨居民眾提供服務。
中華電信數據分公司商務應用處長黃渠發強調，未來5G正式商轉後，其高速傳輸的優點，將讓遠距醫護診療有更強大的技術後盾，本次5G智慧醫療應用合作，具有先導指標作用。
張克士指出，員榮醫療體系近年持續導入最新醫療科技應用，如導入AI人工智慧輔助判讀肺癌篩檢，是中部第一家使用區塊鏈技術協助病患申請保險理賠的醫院；本次智慧醫療應用更是國內首創的落地應用。
他強調，「一個人走得快，一起走走得遠」，員榮醫療體系善盡醫院的企業社會責任、守護鄉親的健康，作為國家隊的一份子，盼能向外輸出成功經驗，這次合作只是開端，未來將有更多、更遠的路可走。
(中時 )
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