◎批蔡切割香港 江啟臣：跟北京站一起？

蔡英文總統昨天在臉書說「依據港澳條例第60條，香港情勢一旦發生變化，可停止適用該條例一部或全部」，國民黨主席江啟臣今天表示，蔡總統說停止適用港澳條例，這形同切割香港，沒港澳條例怎麼跟港人站一起？是不是說給北京聽？你跟港民站一起還是跟北京站一起？

◎錢櫃大火案明知施工仍下令營業 檢認定練台生知情

台北地檢署偵辦林森錢櫃大火6死案，上周將錢櫃董事長練台生改列被告，諭令100萬元交保。據了解，檢方發現，林森店電梯施工期間決定繼續營業，是由總公司決定，導致林森店大火造成6人死亡，錢櫃總公司亦有責任，初步認定練台生知情，因此將練台生改列被告。

◎三井加碼投資台中150億 盧秀燕：將帶來逾3500個就業機會

看好台中，加碼投資最強指標！台灣三井不動產集團董事長下町一朗25日率團拜會台中市長盧秀燕，日商三井不動產在台中港打造購物中心「Mitsui Outlet Park台中港」，加碼投資台糖湖濱生態園區，打造「Mitsui Sopping park LaLaport」親子複合式商場，總計150億投資金額，將帶來3500個工作機會，創造新一波經濟契機。

◎銀霞控台大醫療疏失求償301萬元 歷審都敗訴

本名章家興的女歌手銀霞提告指控台大醫院陳姓醫師6年前為她進行卵巢輸卵管切除手術時，未採取冷凍切片化驗有無癌細胞，害她癌細胞擴散，她提告求償301萬元；一二審佐以衛福部醫審會鑑定報告，認為醫師並無疏失，判她敗訴。目前最高法院審理中。

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(中時電子報)