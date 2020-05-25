早先被懷疑可能涉及新冠病毒擴散來源的武漢病毒研究所所長王延軼，在外界期待數個月之後，終於在日前首度接受大陸官媒訪問，詳述武漢病毒所研究的「冠狀病毒」狀況。這位未滿40歲被外界稱為美女所長的王延軼指稱，這次新冠病毒(COVID-19)也是一種新的冠狀病毒，與該所研究的冠狀病毒差別非常大，前後2次發表於《自然》雜誌上的冠狀病毒，一次是SADS、另一次是RaTG-13，雖然都是冠狀病毒，但不是這次發大規模疫情的新冠病毒COVID-19。西方國家指稱新冠病毒由武漢病毒所洩漏，「完全是無中生有」。

新冠肺炎疫情在大陸武漢爆發後，擁有最高等級P4病毒實驗室的武漢病毒所一直身陷風暴中心而飽受質疑。大陸官方負責對外廣播的《中國環球電視》(CGTN)終於在各界期待許久之後，訪問了武漢病毒所長王延軼答覆外界所提出的疑問。而由CGTN進行專訪，也能看出大陸官方將此次訪問視為重要的對外宣傳工作，試圖藉此平息有關武漢病毒所遭受到的質疑。

王延軼在受訪中指出，病毒來自武漢病毒所的說法「完全是無中生有」。病毒所去年12月30日第一次接觸到當時稱為「不明原因肺炎」的臨床樣本，經檢測發現是一種完全未知的全新冠狀病毒，也就是目前所說的新冠病毒COVID-19。

至於外界提到2018年4月《自然》雜誌刊登文章，提到了病毒所發現一種來自蝙蝠的新型冠狀病毒，因為當時病毒在新發現時尚無正式名稱，幾種冠狀病毒都暫時被為「新型」的冠狀病毒，所以容易混淆。2018年論文裡面的病毒並不是這一次造成疫情的病毒，當時它主要是造成仔豬的腹瀉和死亡，所以後來被命名為叫SADS，此種病毒和新冠病毒基因組的相似性只有50%。

王延軼說，今年2月在《自然》雜誌另一篇文章提出又新發現一種蝙蝠的冠狀病毒，這個病毒和這次的新冠病毒相似度達到96.2%，相似度較高，但仍然不是這次引發疫情的新冠病毒，它被命名為RaTG-13。

她指出，病毒所石正麗從2004年以來一直在研究冠狀病毒，但都延著SARS的脈絡來進行。這麼多年下來確實分離獲得過一些蝙蝠的冠狀病毒，應該目前一共有3株，它們和SARS的相似性最高的有96%，但是和新冠病毒的相似性最高的都不超過79.8%。

關於新冠病毒的源頭，王延軼說，目前的共識是它應該來源於自然界的某一種野生動物，但是還沒有明確答案，這就是為什麼這個問題需要全世界的科學家一起合作來回答。

不過，王延軼的專訪內容並未獲得大陸網友們的重視，網上討論的全部都在她如何以武漢大學副校長夫人的身份，在短短數年內以僅36歲的年紀就出任大陸最高等級病毒實驗室研究所的所長。網友同時也質疑，為何疫情爆發數個月，外界質疑這麼多，王延軼到現在才出面解釋，其中內情也必須說明清楚。

(中時電子報)