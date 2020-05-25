大陸商務部長鍾山25日表示，穩住外貿外資基本盤事關重大，並將進一步擴大對外開放，縮短負面清單。

新浪財經報導，鍾山25日出席大陸全國「兩會」人大第二次全體會議，他在「部長通道」受訪時強調要穩住外資，並擴大外資的增量。未來將進一步擴大對外開放，縮短負面清單，搭建更高水準的對外開放平台；穩住外資的存量，貫徹落實好外商投資法，保護外商權益，保護智慧財產權。他並稱，聰明的外商不會放棄中國龐大的市場。

鍾山表示，外貿外資是改革開放的重要內容，也是改革開放的重大成果。外貿外資的貢獻主要體現在以下幾方面：一是對經濟增長的貢獻。外貿外資成為大陸經濟增長的重要拉動力。二是對財政稅收的貢獻。外貿外資對國家稅收的貢獻超過25％。三是外貿外資直接間接創造的就業超過2億人，其中8千多萬為農民工。四是為大陸開放型經濟發展、融入全球化作出了重要貢獻。

(工商 )