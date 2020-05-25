潛藏在美國東部地底17年的蟬，將於近期鋪天蓋地地沿著美東大片地區破土而出。這是一種名為「布魯德9代」（Brood IX）的蟬，牠們不會咬人、螫人，但一隻公蟬會發出怪異、不和諧的交配聲，高達90分貝等同於一台果汁機運作的聲音，牠們以不尋常的數量同時出現、發育週其漫長等特點，數個世紀以來，無不令人們和科學家感到驚奇。

根據美國維吉尼亞理工大學的科學家稱，今年維吉尼亞州、北卡羅萊納州和西維吉尼亞州部分地區，預計每英畝將有多達150萬隻會破土而出。上次大量湧出是在2004年時，這種週期蟬只見於北美的東半部地區，當時布魯德10代蟬在蟄伏地底17年後全都冒出來。

全球已知蟬的種類中，生命週期最長的就是藏在地底17年之久的「17年蟬」，學名為Magicicada septendecim，又稱「紅眼蟬」（Brood II cicadas），在康乃狄克州中部數量特別多。成蟲之後，公蟬會開始最為人所知的特色，大鳴大放的合奏，發出美其名為「歌曲」，實則為吸引母蟬交配的訊號。康乃狄克大學生態學與進化生物學教授西蒙（Chris Simon）曾說「牠們大舉出現時，就像縈繞不去的噪音，聽來像是1950年代電影裡那種飛碟盤旋的聲音。」

17年蟬的公蟬利用腹部鼓膜發出聲音，沒有鼓膜的母蟬，則是利用拍動翅膀來發出聲響，創造出獨特的合唱聲。這樣的喧鬧聲都會在7月前中止。交配之後，母蟬會在樹木嫩枝上下蛋，接著孵化，蛹掉到地面，埋在地底，再展開另一個17年週期。

在地底的幼蟲每逢17年週期到來的前幾週，17年蟬就會打好通往地面的通道，土壤溫度超過攝氏18度時，蟬蛹便會脫離地底，牠們通常會選在日落之後鑽出地面，在附近的樹木或灌木上安頓好，展開蛻變為成蟲的最後階段。

至於17年蟬究竟為何能精確計算17年的生命週期，在既定的時間破土而出？目前尚未知曉原因，但科學家普遍認為，蟬演化為質數的生命週期，目的是減少和其他生命週期的天敵同時出現在世界上的機會，以增加族群存活的機率。

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(中時電子報)