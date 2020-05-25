新冠疫情在美國蔓延後，陸美外交面的口水戰不斷，雙邊關係降溫，如今香港問題或引爆陸美新一輪政治博弈。由此帶來的地緣政治緊張情勢打壓市場冒險意願，美元上漲，亞幣下跌。

歐元在對歐盟復甦基金的支撐下，創下兩周高位。而英鎊則在脫歐後貿易協議談判陷入僵局、負利率前景及疲弱數據三層夾擊下，兌歐元跌至八周低位。

備受矚目的大陸兩會本周開幕，政府工作報告表態要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。但陸美摩擦壓抑人民幣下跌，不過短期跌勢料有限。

展望下周，大陸兩會動態以及陸美關係進展將繼續受到關注，也仍然是主導市場走勢的一大關鍵因素。數據和經濟事件方面可重點關注一些國家的GDP和通脹率數據，以及韓國央行利率決定和央行官員講話。

美元本周先抑後揚，周初隨著各地經濟重啟以及新冠疫苗樂觀進展，市場冒險意願抬頭，美元下跌。但週五風向轉變，圍繞美國和大陸外交關係惡化的擔憂支撐對美元的避險需求。

大陸人大將審議對香港維持國家安全的立法。美國總統川普表示，華盛頓將做出「非常強烈的」反應。

陸美貿易戰後，圍繞新冠疫情開始了口水戰，再加上美國圍堵華為，美國參議院通過了一項法案，可能阻止一些大陸公司在美國上市，經歷這一切波折後，如今香港問題又成為一個潛在引爆點，兩國關係急轉直下。

全球第一大和第二大經濟體的不和，必然會波及全球市場，打壓市場冒險情緒，澳元和紐西蘭元等亞幣應聲下挫。

大和證券駐東京的外匯策略師Yukio Ishizuki稱：「美國和陸美的問題已經由來已久，一些極短期投資者每天都在調整頭寸，這使得很難看清趨勢，但整體而言美元似乎受到支撐。」

聯準會本周公佈會議記錄顯示，政策制定者再次承諾將利率維持在接近零的水平，直到他們相信美國經濟走上復甦軌跡。

委員們一致表示，他們「將致力於全面使用其工具，並採取適當行動來支持美國經濟」。該消息未給美元帶來支撐。市場參與者似乎押注於經濟將從新冠病毒引發的低迷中強勁復甦的希望。

而與美元走勢相對應的是，歐元本周由漲轉跌。德法提議設立歐盟復甦基金，助力歐元兌美元一度漲至逾兩周最高。但投資者表示，一旦持懷疑態度的北歐國家開始表態，這種效應可能很快就會消失。

英鎊本周以下跌為主，一方面英國脫歐過渡期已近過半，雙方有關退歐後貿易協議的談判陷入僵局；另一方面，市場對於英國央行負利率的傳聞甚囂塵上，再加上經濟數據疲弱，讓本已遭受雙重重壓的英鎊雪上加霜。英鎊兌歐元跌至八周低位。

央行總裁貝利表示，他已經不像之前那麼反對負利率，而且其他決策者也持類似開放態度，但路透調查顯示，英國正在經歷幾個世紀以來最嚴重的經濟衰退，不過新冠病毒大流行造成的破壞並不足以促使英國央行實行負利率。

如果英國央行實施負利率的風險繼續上升，英鎊有可能進一步走軟，而如果這種風險減弱，英鎊則有望上漲。

ING策略師在給客戶的一份報告中說：「在不久的將來，英鎊遭到進一步拋售的風險似乎相當大，我們仍然對英國央行是否會嘗試負利率持懷疑態度，但投資者對該話題的高度敏感性可能會為英鎊帶來額外的近期下行風險。對於英鎊，1.20美元似乎是越來越脆弱的支撐。」

大陸一年一度的兩會召開之際，人民幣本周維穩基調在週五出現轉向，人民幣兌美元即期震盪下行，盤中跌破7.12關卡，中間價也跌了71點。離岸人民幣兌美元即期下跌。

大陸國務院總理李克強週五所做的政府工作報告指出，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。今年大陸罕見未設定經濟增速目標。

交易員表示，今年兩會政府工作報告沒有超出市場預期，目前各方仍聚焦陸美摩擦，短期人民幣可能跌幅受限，但從風險逆轉指標看，人民幣貶值預期確實在累積，不排除後續匯率彈性增加以釋放壓力的可能，繼續重點關注陸美各自採取的措施。

加拿大豐業銀行認為，雖然陸美之間的關係緊張可能會短暫打壓人民幣，但美元充裕的流動性仍會最終支持人民幣。

(中時電子報)